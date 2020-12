Vaccination : les premières doses prêtes à partir pour Sevran et Dijon

Un camion, à première vue insignifiant, était particulièrement attendu ce samedi dans la pharmacie centrale des Hôpitaux de Paris. Une arrivée sous haute sécurité à 6h30 du matin. Derrière ses portes closes, l'espoir : quatre petites pièces isothermes. Arrivés tout droit de Belgique, ces cartons referment l'équivalent de 19 500 doses, contenues dans 3 900 flacons. L'ensemble de ces flacons va être contrôlé à l'ouverture des cartons. Des manipulations délicates réalisées à l'aide de gants pour ne pas être brûlé par le froid. D'ailleurs, les vaccins seront aussitôt déposés dans un congélateur à -70 °C. C'est ainsi qu'ils pourront être stockés pendant six mois. Pour l'instant, uniquement une dizaine de doses sont prêtes à partir. Conservés à +2 °C et +8 °C, les flacons ne survivront néanmoins que cinq jours dans leurs boîtes. Ils seront envoyés dans les deux premiers Ehpad retenus pour les vaccinations de dimanche à Sevran et à Dijon.