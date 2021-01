Vaccination : partenariat de l'État avec les entreprises privées, un risque de fichage des Français ?

La rumeur qui circule sur les réseaux sociaux parle d'un Tweet de Jean-Luc Mélenchon qui a évoqué le risque de fichage des patients suite au partenariat noué entre l'État et Doctolib pour gérer les rendez-vous dans les centres de vaccination. Le gouvernement a en fait sélectionné trois sites Internet (Doctolib, Maiia et Keldoc) pour organiser les rendez-vous avec ces centres de vaccination. Ces plateformes ont été appelées parce qu'elles sont efficaces et ont de l'expérience. D'après le ministère de la Santé, ce ne sont pas ces plateformes qui gèrent les centres de vaccination, contrairement à ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. C'est le rôle des préfets, des élus locaux et des agences régionales de santé. Doctolib et les autres plateformes ne font que prendre les rendez-vous. Tout comme dans une prise de rendez-vous avec un médecin, le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone seront demandés. Mais le patient ne doit en aucun cas fournir une quelconque donnée médicale. Pour la vaccination contre le Covid-19, il faudra en plus la signature d'une attestation sur l'honneur prouvant que le patient est prioritaire parce qu'il a plus de 75 ans ou une personne à risque. Le patron de Doctolib insiste sur le fait qu'il n'y a aucun fichage. Il a même précisé que les données ne sont utilisées que pour la prise de rendez-vous. Les patients peuvent les supprimer lorsqu'ils le souhaitent, sans aucune trace.