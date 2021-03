Vaccination : Pfizer et Moderna bientôt en pharmacie

Des entrepôts comme celui d'OCP Répartition, il y en a 185 en France. Ils ont pour rôle d'alimenter deux fois par jour en médicaments les pharmacies du pays. Le patron Hubert Olivier n'a qu'une hâte, recevoir les premières doses de vaccin Pfizer. Il n'a pas encore l'autorisation du gouvernement pour les stocker, mais il a tout même pris les devants en commandant un nouveau congélateur. Jusqu'à présent, seuls les hôpitaux étaient capables de stocker le vaccin Pfizer à - 80 °C dans des super congélateurs très rares et très cher. Mais une chose vient de changer. L'agence européenne du médicament affirme que ce vaccin peut très bien se conserver deux semaines dans des congélateurs à - 20 °C. Et cela change tout ! En clair, cela veut dire que votre pharmacien pourrait bientôt recevoir du Pfizer et du Moderna, et stocker ces doses pendant quelques jours dans un simple réfrigérateur. À condition de recevoir suffisamment de doses, une telle mesure pourrait accélérer la campagne de vaccination. Il y a environ 20 000 pharmacies, elles pourraient potentiellement réaliser deux millions d'injections par semaine.