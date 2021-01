Vaccination : pourquoi les Français ont changé d'opinion

Les Français ont changé d'avis concernant le vaccin. La majorité de nos compatriotes est prête à se faire vacciner. Les indécis sont aujourd'hui rassurés. Les effets indésirables sont extrêmement rares dans les pays où la campagne de vaccination se déroule depuis plusieurs semaines. " Je pense que maintenant qu'il y a plusieurs personnes qui ont été vaccinées, je le ferai", se confie un habitant. "C'est bien d'avoir un vaccin et essayer de retrouver, peut-être grâce à ce vaccin, une vie normale", espère un autre. Cette nouvelle donne, ne surprend pas le professeur d'histoire de la santé, Patrick Zylberman. "L'envol de la campagne de vaccination a un effet d'entraînement. C'est absolument évident. Plus il y aura de personnes vaccinées, plus il y en aura des personnes qui voudront se faire vacciner", explique-t-il. Une évolution déjà bien perçue aussi par les médecins généralistes. Aux Mureaux dans les Yvelines, un centre d'appel assure le lien avec les personnes âgées, isolées et encore dans le doute. Huit mille personnes de plus de 75 ans ont été contactées dans le département. La question n'est plus de savoir si elles souhaitent se faire vacciner, mais désormais où et quand elles peuvent le faire.