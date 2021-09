Vaccination sans rendez-vous: encore dix millions de Français à convaincre

En ce jour de braderie, la ville d'Elbeuf (Seine-Maritime) a organisé ce samedi une opération de vaccination sans rendez-vous. À part la brocante, des jeux pour enfants, il existe un stand un peu particulier pour les habitants : un centre de vaccination éphémère dans un local prêté par la mairie. Nathalie, 51 ans, hésitait. Aujourd'hui, elle s'est laissé convaincre pour recevoir sa première dose. Cette opération est une façon d'approcher une population parfois réticente au vaccin. "Ce matin, on est au cœur du marché, au milieu d'eux. C'est se dire aussi, la vaccination, elle est à ma porte, elle est accessible et c'est facile", précise Anne Rakotomanana, infirmière, coordinatrice du centre de vaccination de la région. C'est la même démarche à Stains en Seine-Saint-Denis où la campagne de vaccination n'a rattrapé son retard qu'au milieu de l'été. Il faut encore aller chercher des habitants qui ont repoussé leur première dose jusqu'au dernier moment. C'est notamment le cas de Lionel, qui, grâce à cette opération, a pu recevoir sa première dose de vaccin contre le Covid-19. Dans ce centre commercial de Mondeville (Calvados), des clients ont reçu leur injection avant d'aller faire leur course. La plupart des primo-vaccinés viennent avant tout obtenir un pass sanitaire. Ces opérations ont pour objectif d'accélérer la campagne de vaccination pour la rentrée car il reste un peu moins de dix millions de Français éligibles qui n'ont pas encore reçu leur première dose.