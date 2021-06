Vaccination : vers un test sanguin rapide pour éviter une deuxième dose inutile

Êtes-vous sûrs de n’avoir jamais eu le Covid ? Même sans symptômes, vous faites peut-être partie des près de dix millions de nos compatriotes qui ont été contaminés sans le savoir. Et cela intéresse les autorités et les médecins. Car si vous avez eu le Covid, vous n’avez besoin que d’une seule dose de vaccin. Pour en avoir le cœur net, des tests pourraient bientôt être déployés dans les centres de vaccination. Une simple goutte de sang et le résultat sera affiché quinze minutes plus tard. “On détecte les anticorps que nous avons développés si on a été, au préalable, au contact avec le virus”, explique Élodie Coulboy, une pharmacienne. Actuellement, ces tests ne sont disponibles qu’en pharmacie pour une vingtaine d’euros. À l’avenir, ils devraient être gratuits dans des centres de vaccination. Ce fabricant en a déjà mis 2 000 à disposition d’un hôpital parisien pour expérimentation. Il se tient prêt à en fournir bien plus. Selon le ministère de la Santé, plus de 200 000 Français chaque jour pourraient y avoir recours avant leur première injection.