Vaccinations en vacances : on prépare la rentrée !

En vacances en Vendée, cette famille en profite pour terminer sa vaccination. Dans ce département touristique, la demande au mois d'août ne faiblit pas, bien au contraire. Avec 1 400 vaccinations par jour, le centre des Sables-d'Olonne ne désemplit pas. Depuis une semaine, de plus en plus de mineurs se font vacciner. "C'est pour le collège, pour éviter de faire des cours à distance. C'était quand même compliqué pour les premiers confinements et pour avoir aussi accès au cinéma et restaurant", affirme Théo, 15 ans. Obtenir le pass sanitaire des enfants avant la rentrée, c'est l'objectif de tous les parents que nous avons rencontrés. "En fait, il a 12 ans depuis le 31 juillet et on profite d'être sur notre lieu de vacances pour se faire vacciner pour qu’avant la rentrée, il puisse accéder à toutes les activités, notamment sportives ou culturelles avec l'école", explique l'un d'eux. Un afflux massif de jeune. Pour preuve, les autorisations parentales recueillies n'ont jamais été aussi nombreuses. Et comme à chaque fois, dès que de nouvelles places de vaccination sont disponibles, c'est la ruée sur les réservations. La situation est-elle la même dans les zones moins touristiques ? Réponse à une heure de route, loin de la côte. Dans cet autre centre de vaccination à Luçon, même fréquentation soutenue, et même motivation parmi les jeunes. À la rentrée, au collège et au lycée, si un élève est testé positif, seuls les autres élèves vaccinés pourront continuer à venir en cours. Contre l'école à distance, il n'y a donc qu'une solution : la vaccination.