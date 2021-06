Vacciné à douze ans : une première dans l'Hexagone

Il est arrivé avec sa maman dès l’ouverture. Bastien, douze ans, est l’un des premiers Français de sa tranche d’âge à être vacciné. Il ressent un peu d’appréhension, mais surtout une grosse motivation. "Je suis tranquille et content parce qu’il y aura moins de danger envers ma famille et tout", affirme-t-il. Les modalités médicales sont identiques à celles des adultes. Pour les mineurs, la première injection doit impérativement se faire avec le vaccin Pfizer. Les enfants de douze à quinze ans doivent être accompagnés de leur parent. Les adolescents de seize et dix-sept ans, eux, peuvent être accompagnés de la personne majeure de leur choix. Au niveau national, les mineurs âgés d’au moins douze ans pourront recevoir leur première injection à partir du 15 juin, mais dans ce centre, il y avait plus de doses que de demandes. D’où l’idée d’anticiper pour en tirer des enseignements. À Saint-Jean-en-Royans, la vaccination des mineurs se poursuivra la semaine prochaine. Et ce, toujours sans rendez-vous afin de rendre à nouveau possible la cohabitation entre toutes les générations.