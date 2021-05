Vacciner les jours fériés : promesse tenue ?

Ce centre de vaccination dans la région parisienne n'a pas désempli de la journée. Dès huit heures du matin, les candidats à la vaccination se sont succédé, bien contents d'être reçus un 8 mai. Ce centre s'est fixé un objectif : vacciner 800 personnes dans la journée autant que vendredi, journée non-fériée. Pour cela, l'organisation est millimétrée. Il faut ainsi la présence permanente des médecins et des infirmiers. Cela a un coût. Dans ce centre, six médecins et infirmiers sont dédommagés par l'Assurance maladie. Pour ouvrir sept jours sur sept, la mairie met aussi la main au porte-monnaie. En France, aujourd'hui, la situation a été inégale. Ce vaccinodrome de Cholet (Maine-et-Loire) est resté fermé faute de doses en plus. Il n'ouvre qu'en semaine. Le problème est que les dotations en vaccin fluctuent d'un centre à l'autre. Ce centre de vaccination à Nantes (Loire-Atlantique) a eu plus de chance que celui de Cholet. À peine dix rendez-vous n'y ont pas été honorés. Malgré le soleil et la levée des restrictions de circulation, les Français ont répondu présent cette journée.