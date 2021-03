Vaccinodrome de Toulouse : près de 4 000 doses de vaccin reçues pour le week-end

Notre équipe s'est rendue au vaccinodrome de Toulouse ce samedi matin. Le site a reçu près de 4 000 doses pour le week-end et les organisateurs ont bon espoir de toutes les administrer. Beaucoup de gens sont venus sur place. Il y a même la queue depuis l'ouverture du centre. A dix heures, 500 personnes avaient déjà été vaccinées. Le vaccinodrome symbolise l'accélération de la vaccination à Toulouse. L'ARS a fourni des doses Pfizer s'ajoutant aux autres doses des centres de la région qui restent ouvertes. Mais cela n'a pas suffi, car beaucoup n'ont pas pu réserver. Alors, l'opération va se renouveler le week-end prochain. Le CHU de son côté nous a expliqué qu'il attendait de nouvelles doses pour la semaine qui vient. Il nous a aussi confié qu'il voulait ouvrir le centre même les jours ouvrables et qu'il pense à ouvrir un second centre peut-être sur la ville de Toulouse.