Vaccinodrome : le modèle gagnant ?

Le flux est continu depuis ce dimanche matin dans le gymnase de Coudoux (Bouches-du-Rhône), transformé en centre de vaccination ce week-end. Il a été monté en 36 heures par les sapeurs-pompiers de la région. Il peut accueillir jusqu'à 1 000 personnes chaque jour. D'autres professions et des services communaux se sont mobilisés pour la logistique et les infrastructures. Près de 70 personnes ont participé à l'opération. Un médecin à la retraite s'est par exemple porté volontaire. Pour plus de fluidité dans certaines pièces, des pharmaciens préparent les doses. Ici, on peut injecter soit le vaccin Pfizer, soit celui d'AstraZeneca. Le rendez-vous est même déjà pris pour la deuxième injection. Les pompiers, eux, insistent sur leur capacité de mobilisation. Des personnels volontaires et compétents sont également de la partie. Mais pour pérenniser ce type de centre, il faut des doses en nombre suffisant. Samedi, dans le gymnase de Coudoux, 1 100 personnes ont reçu une injection de vaccin.