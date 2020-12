Vaccins anti-Covid : les laboratoires sont-ils déchargés de toute responsabilité en cas d'effets secondaires ?

Sur les réseaux sociaux, des internautes affirment que les laboratoires ne sont pas responsables en cas de "nocivité du vaccin" ou "d'effets secondaires". "C'est faux, les fabricants ont bien une responsabilité juridique. Les vaccins sont encadrés par une directive européenne. Ils doivent répondre à des normes strictes sur leur mode de fabrication, sur les ingrédients et sur les essais cliniques", explique Samira El Gadir. En revanche, nous sommes dans un contexte hors normes et les Etats de l'Union européenne ont investi plus de deux milliards d'euros. Ils mettent la pression aux laboratoires pour aller vite, trouver des vaccins et sortir de cette crise. C'est que les fabricants acceptent à condition de partager les responsabilités en cas de problème à long terme. "Nous ne pouvons tout simplement pas prendre le risque si dans quatre ans le vaccin montre des effets secondaires, nous demandons une indemnisation", déclare Ruud Dobber, membre de la direction d'AstraZeneca. Cette indemnisation servirait à compenser d'éventuelles réclamations des patients. Contacté par TF1, Guillaume Roty, porte-parole de la Commission européenne en France, confirme que "les Etats membres pourront indemniser les fabricants pour certains dommages occasionnés par les vaccins et dans certaines conditions". Cela concerne les effets inattendus que les laboratoires ne peuvent pas connaître aujourd'hui. Par contre, si des problèmes apparaissent qu'ils sont dus au produit ou à une erreur du fabricant, ça sera à lui seul d'assumer.