Vaccins contre le coronavirus : où en sont les recherches ?

La course au vaccin contre le Covid-19 s'intensifie dans le monde. En Chine, un laboratoire annonce qu'il a trouvé un vaccin efficace sur des singes. En Grande-Bretagne, l'université d'Oxford est allée encore plus loin en lançant des essais cliniques sur l'homme. Du côté de l'Institut Pasteur, la recherche avance très vite. La souche du virus a été rapidement identifiée et les tests d'un vaccin sur des animaux sont positifs. Mais les scientifiques n'envisagent pas de solution avant au moins un an.