Vaccins contre le Covid-19 : les labos jouent la carte de la transparence comme jamais

La situation est inédite. Pendant près de neuf heures jeudi, le monde entier a pu suivre en direct sur Internet un débat habituellement confidentiel. Celui des experts de l'Agence américaine des médicaments (FDA), chargés d'autoriser le vaccin de Pfizer/BioNTech. Ils ont pesé publiquement le pour et le contre en toute transparence. Ces derniers jours, les laboratoires ont d'ailleurs fourni beaucoup de données sur leurs essais cliniques. Des informations précieuses pour les médecins généralistes qui, dans quelques semaines, seront en première ligne pour vacciner et répondre aux questions de leurs patients. "L'acte de vaccination n'est pas acte médical comme un autre. Ça repose sur une conviction et sur une analyse individuelle et collective. D'autre part si un acte qui n'est pas en réponse à un symptôme, mais qui est préventif, donc, il doit être parfaitement sécurisé, parfaitement clair et parfaitement expliqué", explique Dr Marie-Laure Alby. Une transparence indispensable, alors qu'à peine un français sur deux souhaitent se faire vacciner, souvent par crainte d'éventuels effets secondaires. Il y a deux jours, la Grande Bretagne signalait très rapidement deux cas d'allergie survenus dès le premier jour de la vaccination. En France aussi, des outils de surveillance vont être mis en place par les autorités sanitaires. Pour le professeur Jean-Daniel Lelièvre, chef de servic des maladies infectieuses - Hôpital Mondor (AP-HP), expert vaccinologie à La Has : "Ce qui va être important, c'est évidemment continuer à informer en temps réel les médecins si des événements indésirables graves devaient survenir. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas informer ses patients. Mais on va les informer à la fois de ce que l'on sait et des incertitudes que l'on peut avoir à l'heure actuelle". Toujours dans un souci de transparence, les laboratoires ont accepté que la Commission européenne publie chaque mois leur rapport de survenue d'effets indésirables. L'Agence française de médicament mettra en ligne ses données chaque semaine.