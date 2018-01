Vaccins : faut-il avoir peur de l'aluminium ?

Tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2018 devront recevoir non plus trois, mais onze vaccins obligatoires. Ces derniers suscitent de nombreuses méfiances qui concerneraient un tiers des Français. Au cœur de ces inquiétudes, la présence des adjuvants à base d'aluminium. Mais ces peurs sont-elles vraiment fondées en termes scientifiques ? Explication. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.