Vaccins : la grande aventure médicale du XXe siècle

La vaccination ou la grande aventure médicale du XXe siècle, avec une victoire mondiale en 1980 quand l'Organisation mondiale de la santé déclare que la variole est enfin éradiquée. Cette maladie contre laquelle on vaccinait encore en France dans les années cinquante, a tué en un siècle plus de 300 millions des personnes. La France connaît depuis le début des années 2000 une baisse de sa couverture vaccinale et une résurgence de certaines pathologies que l'on croyait disparues, comme la tuberculose. Le pays a décidé en 2018 de passer de trois à onze le nombre de maladies à vaccination obligatoire. "À partir du moment où on a vacciné depuis un certain temps, la maladie a déjà régressé, parfois même quasiment disparu. On sait aussi que si on relâche la pression vaccinale, ces maladies réapparaissent", a expliqué Jean-Louis Koeck, professeur agrégé au Val-de-Grâce, fondateur de "mes vaccins.net". Des flambées épidémiques, la rougeole en a aussi connu avec des pics un peu partout dans le monde, en 2018, en 2019 surtout, y compris en France. Deux décès ont eu lieu cette année-là sur 26 000 cas recensés, mais plus de 750 hospitalisations pour de graves séquelles pulmonaires ou neurologiques. Aucune des personnes concernées n'était vaccinée. La grande peur concerne aujourd'hui les effets indésirables liés au vaccin, alimentée notamment par les rumeurs autour de celui contre le cancer de l'utérus. "Il y a eu des plaintes pour des impressions d'affaiblissement généralisé, de malaise général, de fatigue. Pendant un certain temps, il y a eu enquête. Et celle-ci a dans tous les cas été négative", a indiqué le docteur Bernard Huynh.