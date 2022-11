Vague de chaleur : c'est l'automne à la plage

Ces images ont bien été tournées ce 29 octobre. Cette plage privée, Plage Les Pirates à Juan-Les-Pins (Alpes-Maritimes) n’avait jamais connu une telle affluence à la Toussaint, Alain Palamiti, le patron, a dû exceptionnellement se remettre au service. Sur les transat à 25 euros, une famille du Nord a bien décidé d’en profiter. La température de l'eau est tout de même de 21 degrés, 3 degrés de plus que les normales de saison. Les concessions pour les activités nautiques s’arrêtent le 15 octobre. Normalement, la plage est calme en cette saison. Avec le retour de l’été et des clients, les commerçants ont du mal à gérer leurs stocks. "À cette heure-ci, on vend normalement l'hiver, mais en ce moment, voilà ce qui marche, c'est les maillots de bain", s’étonne une vendeuse de prêt-à-porter. Les pulls devraient trouver acheteurs la semaine prochaine : la météo annonce des averses et des températures de saison. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde