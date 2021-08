Vague de chaleur en montagne : quelques pistes pour se rafraîchir

Alors que certains espéraient s'y réfugier cet été, la montagne n'échappe pas à la vague de chaleur. Dans la station des Contamines, la journée affiche 27 °C à l'ombre, déjà une forme de record. Les plus prévoyants se sont d'ailleurs habillés en conséquence. Les stations de montagne attirent cette année de nombreux touristes. Tous sont venus y chercher une version moins caniculaire de la Côte d'Azur. Avec cette chaleur, les plages des lacs alpins sont toutes aussi prisées. Et la température de l'eau n'a rien à envier à celle de Saint-Tropez (Var). Les plus avisés des touristes ont pris la télécabine pour grimper à 1 900 mètres d'altitude. C'est en effet le seul endroit où la température permet de pratiquer des activités sportives. Il y a néanmoins une dernière solution pour se rafraîchir : attendre la fin de journée. Ces prochaines nuits dans la station, le mercure descendra en dessous des 15 °C.