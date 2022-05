Vague de chaleur : la sécheresse gagne du terrain

Des feux de forêts en plein mois de mai. C'était jusqu'ici plutôt rare dans cette région humide d'Ille-et-Vilaine. À seulement quelques kilomètres de Rennes, quatre hectares de végétations sont parties en fumée. Ce type d'incendie se multiplie et inquiète,comme l'explique Mickaël Monvoisin, garde-forestier et correspondant environnement pour l'Agence régionale de l'ONF Bretagne. La sécheresse ravage aussi les cultures voisines. En 30 ans, Vincent Pontrucher n'avait jamais vu cela. Cet agriculteur d'Ille-et-Vilaine vient de semer du maïs. Mais ses champs ne sont pas irrigués. Et sans eau, il craint de devoir tirer un trait sur une partie de ses récoltes. Depuis fin avril, ce département est placé en vigilance sécheresse. La préfecture appelle les particuliers et les professionnels à réduire leur consommation. Alors, pour cette habitante, il a fallu trouver quelques astuces comme cette réserve d'eau de puits. Elle économise ainsi 2 500 litres d'eau courante. Nous avons trop peu de pluies cet hiver et les nappes phréatiques n'ont pas pu être suffisamment rechargées. Dans la vidéo en tête de cet article, les rares taches vertes désignent sur cette carte des zones où il a suffisamment plu. Presque toutes les régions sont touchées par la sécheresse. Et selon les spécialistes, la chaleur estivale va amplifier le phénomène. Aucune pluie n'est annoncée durant les deux prochaines semaines. Pour préserver les ressources, dix départements ont déjà pris des mesures de restriction d'eau. TF1 | Reportage A. Barth, A. Lebranchu