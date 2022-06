Vague de chaleur : les températures baissent à Biarritz

Il fait désormais 21 °C à Biarritz, alors qu'il a fait jusqu'à 43 °C dans la journée. On a même perdu près de 20 °C en quelques heures. Et on a même perdu 10 °C en six minutes seulement. Ce patron de bar est surpris, même s'il a l'habitude de vivre ce genre de situation après des chaleurs caniculaires. Les gens ont pris les parasols et sont vite partis, et la place s'est brutalement vidée. Ce phénomène s'appelle "brouillarta" ou vent de galerne. C'est un vent qui vient du large et qui refroidit les températures. Cela ne va pas faire de mal. Après trois jours de canicule, la nuit s'annonce beaucoup plus fraîche à Biarritz. T F1 | Duplex Y. Chambon