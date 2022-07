Vague de chaleur : prêts à tout pour se baigner

Voici une petite plage au bord de la Moselle. L’endroit semble parfait pour une baignade rafraichissante. Pourtant, la baignade y est interdite. On ne peut pas rater la banderole. Le maire de la commune se bat depuis des années pour empêcher les baigneurs d'accéder au site. "Les caprices de la Moselle c'est qu'il y a des fois où il y a beaucoup de courant. Il y a d'énormes trous dans la zone et on a l'impression qu'on est sur des cailloux, puis d'un coup, on part", explique Marcel Tedesco, maire de Flavigny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle). Depuis quelques jours, le thermomètre dépasse les 30 degrés. Une chaleur étouffante. Il n'y a plus que deux piscines ouvertes dans la métropole de Nancy, alors certains cherchent à tout prix la fraîcheur. A midi, le parking était déjà plein. Les habitants comptent bien se baigner tout l'après-midi. TF1 | Reportage C. Gerbelot, C. Hanesse