Vague de chaleur : que manger et boire ?

Avec ce temps, chacun a sa stratégie pour tenter de se rafraîchir. Nous avons posé la question à Alexandra Retion, diététicienne et nutritionniste, en commençant par le rayon surgelé du supermarché. "Attention, si on choisit une crème glacée, on risque d'avoir trop de sucre et trop de gras qui va générer aussi beaucoup de chaleur pour pouvoir le digérer", prévient la nutritionniste. Au contraire, privilégiez des sorbets, dont le premier ingrédient est l'eau. Elle nous conseille aussi d'acheter des fruits surgelés. Chez votre primeur, l'autre réflexe est de manger beaucoup de crudités. Pas de risque de se tromper avec des fruits et légumes frais comme le melon qui est à 95% d'eau. Sur le podium, pensez aussi à la pastèque et à ses 91 % d'eau, 96% pour le concombre et pour la tomate, 95%. Dernière étape, la nutritionniste a pris la direction de la terrasse. Alors, le rosé est-il vraiment rafraîchissant ? "Ça va être contre-productif, au contraire, ça va vous déshydrater. Donc, c'est vraiment à éviter de boire de l'alcool pendant les grosses chaleurs", répond Alexandra Retion. Évitez aussi le sirop, trop sucré. Côté plat, au moment de choisir, pas besoin de se priver et de se limiter aux salades. Il n'est pas nécessaire de moins manger en quantité. Écoutez votre appétit et sélectionnez bien vos aliments en fonction de leur teneur en eau. TF1 | Reportage L. Poupon, C. Sebire