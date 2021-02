Vague de froid aux États-Unis : le réseau électrique du Texas n’a pas tenu

Doucement, le Texas se relève. Mais cinq jours après la tempête, certaines petites villes n'ont toujours pas de courant, comme c'est le cas au sud de Dallas. Jennifer est privée d'électricité depuis quatre jours. Cette femme fait le tour du quartier pour comprendre d'où vient la coupure du réseau. "Ça n'a aucun sens. Certaines maisons n'ont plus d'électricité depuis quatre jours. Et d'autres n'ont pas eu de coupure de courant", déplore-t-elle. C'est justement ce réseau texan qui est actuellement au centre des critiques. Les centrales existantes n'ont pas pu répondre à l'explosion de la demande d'électricité. Premier producteur de pétrole, de gaz naturel... Il faut savoir que le Texas est le poumon énergétique des États-Unis. Alors, pour beaucoup d'Américains, l'effondrement de ce réseau électrique a été vécu comme un choc. Le système est décrit comme vétuste, mal aménagé et insuffisant pour chauffer tout un État. Devant la presse, le patron du réseau avoue une certaine impuissance face au pic de consommation. Mais surtout, le Texas a son propre réseau indépendant du reste de l'Amérique. Un côté cow-boy solitaire très cher payé puisqu'il est impossible d'apporter de l'énergie des autres États. Enfin pour ajouter à la polémique, un autre scandale vient d'éclater. Pendant que la population souffrait du gel, le sénateur du Texas s'est envolé en catastrophe à Cancún au Mexique.