Vague de froid aux Etats-Unis : oubliées du gouvernement, les communautés amérindiennes organisent des actions de solidarité

Aux Etats-Unis, le Texas a retrouvé des températures positives, mais le gel des canalisations a privé des millions de personnes d'eau potable. Cette vague de froid a également révélé une vulnérabilité terrible des Américains les plus précaires. C'est le cas des Amérindiens, à Minneapolis, dans le Minnesota. Touchées de plein fouet par cette crise météorologique, ces communautés, oubliées des pouvoirs publics, doivent organiser leur propre solidarité. Des travailleurs sociaux amérindiens partent alors secourir les plus démunis d'entre eux. Alors que le thermomètre affiche -28 °C, des sans-abris de la même communauté vivent toujours dans des campements enveloppés par la neige. Pourtant, avec un froid comme celui-là, on n'est jamais à l'abri des engelures, d'une hypothermie ou d'une amputation. Des associations amérindiennes, pour leur part, se mobilisent pour offrir à ces démunis un toit et des repas chauds. Certaines cuisines sont directement installées dans les refuges de la ville. Au total, ces derniers ont une cinquantaine de lits à offrir.