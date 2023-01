Vague de froid : le Centre et l'Est grelottent

L'Alsace est sous un manteau blanc. Cinq centimètres de neige fraîche ce dimanche matin, et des déneigeuses sur le pont depuis quatre heures du matin. Après les premières chutes importantes samedi, les saleuses doivent se réapprovisionner pour sécuriser les routes. Malgré leur travail, les chaussées sont par endroits glissantes et causent quelques sorties de route. De la neige en abondance dans l'Est de l'Hexagone, du Bas-Rhin à la Meurthe-et-Moselle. Ici, pas de problème de circulation. La neige est surtout l'occasion d'une belle balade en plein air. En Auvergne, les paysages sont blancs depuis plusieurs jours déjà, avec de la poudreuse jusqu'aux genoux. Ce dimanche matin, c'est surtout un froid polaire qui a accueilli les habitants de Besse (Puy-de-Dôme). Le thermomètre affiche moins huit degrés, ressentis moins quatorze. Les manteaux, les pelles et les bottes étaient prêts depuis longtemps. L'hiver, on l'attendait de pied ferme. De nombreux plongeons dans la neige seront encore possibles dans les prochains jours. Les températures seront en moyenne cinq degrés en dessous des normales de saison. La neige devrait tenir. TF1 | Reportage E. Payro, V. Dietsch, P. Vogel, G. Frixon