Vague de froid : le réseau électrique tient bon

C'était loin d'être gagné. On a senti des températures fraiches, jusqu'à - 12°C à Strasbourg ce samedi. Pourtant, aucun délestage n'a été constaté. Notre réseau électrique a tenu bon. Et c'est un peu grâce à nous. Notre consommation d'électricité a baissé de 10 % par rapport aux autres années, sur les mêmes périodes. Depuis l'envolée des prix de l'énergie, nos compatriotes adoptent un changement de comportement global. Mais à part cette bonne initiative des citoyens, d'autres facteurs sont aussi à prendre en compte. Quatre réacteurs nucléaires à l'arrêt ont redémarré avant et pendant la vague de froid. Les éoliennes ont, elles aussi, participé au plus fort. Elles ont produit l'équivalent de trois centrales. Et nous n'en serions pas là aussi sans l'aide de nos voisins européens, de l'Angleterre à l'Italie, sans oublier l'Espagne. Un soutien sur lequel nous ne pourrons pas toujours compter, comme le précise Anna Cretti, professeure d'économie à l'Université Paris Dauphine. Pour éviter les coupures et les délestages, la France a effectivement sollicité ces centrales au gaz, au charbon, mais aussi celles au fioul qui ne sont utilisées qu'en dernier recours. En une semaine, nos émissions de CO2 ont ainsi été multipliées par quatre. TF1 | Reportage G. Bertrand, P. Marcellin