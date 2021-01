Vague de froid : Madrid sous la neige

Ce dimanche matin, la chute des températures avait transformé la neige en glace. Impossible de circuler sur cette patinoire. L'armée était mobilisée pour dégager les rues. "Ici, c'est la première fois qu'on intervient sur une telle quantité de neige. C'est un scénario nouveau", déclare le capitaine David Valverde, membre de l'unité militaire d'urgences. La priorité est donnée aux voies d'accès des hôpitaux toujours sous pression face à la pandémie. Les bénévoles sont même venus à la rescousse. "Ils nous donnent beaucoup pendant le confinement et ils font tout leur possible pendant la pandémie. Donc, le moins que nous puissions faire est de leur donner un coup de main", explique l'un d'eux. Depuis hier, tous les accès par route, air ou rail sont impraticables. Il a fallu déneiger les pistes de l'aéroport international de Madrid, qui est toujours fermé. Même paralysie à la gare centrale, et ce n'est qu'en début d'après-midi que le trafic a pu reprendre, avec beaucoup de difficultés. Les autorités ont demandé aux habitants d'être vigilants et d'éviter de sortir, mais le manteau blanc qui recouvre la ville fascine les Madrilènes. La dernière tempête de neige remonte à près de 50 ans. Les habitants se sont donc équipés pour affronter les éléments. Et comme la neige a souvent le don de réveiller l'enfant qui sommeille en nous, certains se sont bien amusés ce week-end.