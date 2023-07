Vaisselle jetable : cette fois, c’est fini !

Dans un restaurant japonais, en salle, on vous sert désormais dans des barquettes réutilisables. L'établissement a dû s'équiper pour répondre à la nouvelle réglementation. Un investissement coûteux, dix euros la boîte, dix fois plus cher que les anciennes, jetables. Le restaurant a fait appel à un prestataire venant de l'extérieur, une société de lavage qui vient de s'installer à quelques pas, dans le quartier de La Défense. Des collecteurs à vélo font le tour des restaurants partenaires pour récupérer les vaisselles après le déjeuner. Le service est facturé 50 centimes la boîte aux restaurateurs. On trouve de plus en plus le réutilisable partout, jusqu'à la fac. À Grenoble (Isère), l'école de management a remplacé tous les gobelets jetables des machines à café. Un des enjeux des vaisselles réutilisables, comment récupérer les contenants à emporter ? Un restaurant propose à ses clients des plats réutilisables consignés. Quand le client vient chercher sa commande, il paye quatre euros de consigne qu'il récupère lorsqu'il ramène la boîte. TF1 | Reportage L. Kebdani, H. Massiot