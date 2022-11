Val de Suse : l'Italie enivrante

De l’autre côté de la frontière, au bord de l’autoroute qui mène à Turin (Italie), se trouve une vallée italienne qui, à première vue, n’a rien de romantique. Mais les habitants vous le diront, il suffit de lever les yeux pour apercevoir les trésors du Val de Suse. À commencer par ceux de sa capitale, qu'ils surnomment "la petite Rome". Les édifices antiques de Suse n’auraient rien à lui envier. Au conseil des habitants, nous avons quitté les grands axes pour prendre les chemins de traverse. Une petite route de montagne semble mener jusqu’au ciel. Arpenter les hauteurs du Val de Suse et en dénicher les merveilles, c’est ce que fait Agnès Dijaux, accompagnatrice en montagne française, depuis 30 ans. L’abbaye Saint-Michel-de-la-Cluse est tel un vaisseau qui s’élance vers les cieux. Du haut de son rocher, elle veille sur la cité depuis 1 000 ans. Et sa porte est toujours ouverte. Pour pénétrer dans le sanctuaire, il faut, tel un alpiniste, gravir l’interminable escalier de 243 marches. L’abbaye a compté jusqu’à 100 moines, mais ils ne sont plus que quatre aujourd’hui. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize