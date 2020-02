Val Thorens, la station du futur

Si vous êtes à la montagne, gare à l'euphorie des toutes premières pistes. L'an dernier, 144 000 skieurs se sont blessés. Sur le qui-vive, les stations misent sur la technologie. A l'exemple de la station de Val Thorens qui a investi dans le digital pour baisser les accidents. Drone de dernière génération, des dizaines de caméras et de panneaux, un logiciel qui mesure l'épaisseur de la couche de neige, la station espère voir baisser prochainement le nombre de blessés sur ses pistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.