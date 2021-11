Valérie Lemercier sur le film "Aline" : "c'était mon tournage le plus facile"

Valérie Lemercier aime tout chez Céline Dion, "sa personnalité, son côté clown, sa sincérité, sa générosité". Dans le film "Aline", l'actrice revit cinquante ans de la vie de l'artiste sur grand écran. Un défi qu'elle a voulu relever. Ainsi, elle incarne son héroïne adulte, mais aussi enfant. D'ailleurs, des astuces ont été trouvées durant le tournage, comme s'accroupir derrière un mur pour paraître plus petite. Le plus souvent, la production du film a utilisé des effets spéciaux, mélangeant de valeurs différentes. Les adultes ont été filmés sous un angle et Valérie Lemercier sous un autre. Sébastien Rame, superviseur des effets spéciaux du long-métrage, nous a expliqué que les caméras ont été reculées pour avoir la sensation d'une taille de petite fille. L'autre défi consistait à trouver une personne capable de chanter comme Céline Dion. Pour cela, la jeune chanteuse Victoria Sio a été choisie. En studio, elle disposait d'un grand écran avec toutes les scènes jouées par Valérie Lemercier. Elle devait chanter de manière synchronique pour que cela paraisse, comme si c'était l'actrice qui chantait d'une voix proche de celle de Céline Dion.