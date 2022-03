Valérie Pécresse : "Emmanuel Macron fuit le débat"

Selon les sondages, entre sa désignation par son parti en décembre 2021 et aujourd'hui, la place de finaliste à l'élection présidentielle de 2022 semble s'éloigner pour Valérie Pécresse. Revenant sur ce sujet, la candidate Les Républicains croit qu'il faut que les Français ne se laissent pas voler cette élection, comme cela était le cas en 2017. Par la suite, Valérie Pécresse affirme que le vrai programme de droite, qui remettra de l'ordre dans la rue et à nos frontières, celui qui revalorisera le travail, fera la réforme, résoudra les problèmes des déficits, de la dette et du pouvoir d'achat, c'est le sien. Elle estime qu'il y a une confusion à cause de la guerre en Ukraine, mais aussi parce qu'Emmanuel Macron fuit le débat. Selon la candidate, il se dérobe, parce que son bilan est son boulet. Et il ne veut pas l'affronter. Ainsi, elle a fait savoir son souhait de venir projet contre projet, de débattre et convaincre. Interrogée sur l'éventualité d'un soutien de Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse a rappelé qu'elle est une femme libre et non une femme sous tutelle. La candidate insiste sur l'importance de ses propositions. Revenant sur l'hommage et le recueillement à Toulouse en la mémoire des victimes de Mohamed Merah, elle estime que dans la France d'aujourd'hui, "on est angélique vis-à-vis de l'islamisme". Elle fait aussi savoir que dans son programme, des mesures constitutionnelles permettront de lutter vraiment contre l'islamisme. Retrouvez l'intégralité de son interview dans la vidéo en tête de cet article.