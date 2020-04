Valérie Pécresse : "J'ai commandé des masques, je les distribue en lien avec les autorités sanitaires"

Il y a dix jours, l'État avait autorisé les régions à acheter des masques et l'Île-de-France en a commandé 20 millions. Malgré une concurrence féroce, les autorités ont quand même réussi à sécuriser des filières d'approvisionnement en Chine grâce notamment aux Franco-Chinois de la région. En effet, six millions de masques de protection sont arrivés en Île-de-France. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, fait le point sur la situation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.