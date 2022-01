Valérie Pécresse : "Le travail ne paie pas assez en France"

Juste après sa désignation par les Républicains en décembre, elle a eu la phrase suivante : "J'ai vingt ans de vie politique et j'ai l'impression qu'on ne m'a jamais regardée". Vélérie Pécresse explique que sa présidence de région l'a peut-être un petit peu enfermé dans un territoire et que les Français ont oublié qu'elle est une femme politique nationale qui a parcouru la France pendant de nombreuses campagnes. Elle ajoute ensuite que ces derniers ont peut-être besoin de redécouvrir son amour de la France. Valérie Pécresse projette d'augmenter de 10% tous les salariés gagnant moins de 3 000 euros nets par mois. Cela concerne 8 salariés du privé sur 10. Interrogée sur cette mesure, la candidate explique que "le travail ne paie pas assez en France et ça fait des décennies que tous les économistes le disent. Nous avons trop de cotisations sociales sur le travail. Et moi je veux que ces cotisations sociales puissent être prises en charge par le budget de l'État en contrepartie d'un certain nombre de réformes." Plus de détails sur le passage de Valérie Pécresse dans le 20H dans la vidéo associée à ce descriptif.