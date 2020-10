Vallée de la Roya : dans l'attente des premiers secours

Dans la vallée de la Roya, la crue des cours d'eau et les coulées de boue ont tout emporté sur leur passage. Des dizaines de voitures sont enchevêtrées les unes dans les autres sous plus d'un mètre de sable. L'accès au village d'altitude est très compliqué, avec des habitants qui se sont sentis oublier ces dernières heures. Un sentiment de désarroi et de colère partagé par tous les élus de la vallée.