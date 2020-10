Vallée de la Roya : les secouristes toujours à la recherche des disparus

Dans la vallée de la Roya, une dizaine de personnes sont toujours portées disparues. Toute la journée, les secouristes spécialisés ont sondé les rives de la rivière. Quand ce n'est pas par les airs, c'est à pied que les pompiers se sont rendus dans les villages isolés en longeant la voie ferrée qui reste praticable. Mais à cause de l'absence totale de communication, ce bilan humain pourrait être beaucoup plus lourd.