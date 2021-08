Vallée de la Roya : vacances solidaires dans un village coupé du monde

Le 2 octobre 2020, une tempête a isolé des dizaines de villages dans la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes). Casterino en fait partie. Habituellement, l'été, plusieurs milliers de visiteurs s'y pressent. Mais cette année, la route reste impraticable. Le Secours populaire y a alors amené des vacanciers qui, d'ordinaire, ne partent pas l'été. Une opération de solidarité mutuelle dont bénéficient les deux camps. Des cavaliers, des cyclistes, des vacanciers attablés au restaurant... Ils sont nombreux à venir à Casterino. Ça parait banal mais c'est extraordinaire parce que ce hameau est coupé du monde depuis la tempête Alex en octobre dernier. On ne peut s'y rendre qu'en 4x4 avec deux heures de trajet vertigineux. C'est comme ça que les 55 personnes accompagnées par Secours populaire ont été acheminées pour passer une semaine de vacances. "Le Secours populaire aide les sinistrés depuis le début de cette catastrophe. Mais en même temps, on aide des familles à partir en vacances. Et là, on a réussi à faire la conjonction des deux", souligne Jean Stellittano, secrétaire général de la fédération des Alpes-Maritimes du Secours populaire français. Toute l'économie locale bénéficie de ces séjours. Le centre équestre a pu rouvrir après dix mois de fermeture. Les trois hôtels de Casterino hébergent les familles en pension complète. C'est une petite bouffée d'air dans une saison très morose. Avant la tempête, ce village recevait 30 000 personnes chaque été. En 2021, l'absence des touristes offre un calme absolu. Le hameau n'est pas prêt de retrouver son animation habituelle. La route ne devrait pas rouvrir avant l'été prochain.