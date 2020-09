Valleraugue, méconnaissable après un orage cévenol exceptionnel

À Valleraugue (Gard), l'eau a laissé place aux gravats sur plus d'un mètre de hauteur. Les violents orages de samedi ont rendu le village méconnaissable. Les dégâts sont considérables et les sinistrés ne savent pas par où commencer. Les pelleteuses ont débuté le nettoyage dans les rues et les entraides s'organisent entre les habitants. Une quarantaine de pompiers ont également été mobilisés et des renforts de l'armée sont attendus avec impatience.