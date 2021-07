Vanessa Massé, élue sommelière de l'année par le Guide Michelin à 30 ans

Une dégustation pour découvrir une sommelière, voilà une mise en bouche qui coule de source. Mais pour mieux découvrir Vanessa Massé, il faut d'abord oublier tout ce qu'on croyait savoir du vin, des caves et de leurs apôtres. Ici, c'est son restaurant, une étoile au Michelin. Et c'est elle la patronne : 30 ans, un mari, un enfant et bientôt un deuxième. Sa passion pour le vin nature a changé sa vie il y a quinze ans de cela, alors qu'elle faisait un BEP dans l'hôtellerie. Tout son art se trouve dans les accords parfaits de mets et de vins, ceux qui donneront au palais de ses convives la surprise et l'émotion. Son restaurant compte une vingtaine de couverts avec en cuisine, un chef danois rencontré à Copenhague. Ici, le vin n'est pas servi pour accompagner un plat car c'est lui qui donne le "la". Depuis la réouverture des restaurants il y a un mois, Vanessa goûte enfin au succès que lui vaut sa prestigieuse nomination, étant la première femme désignée meilleure sommelière de l'année par le Guide Michelin. Une distinction qui attire une clientèle internationale et une reconnaissance qui fait du bien.