Vanessa Paradis : son premier rôle au théâtre

Une femme attend un taxi devant sa boutique le soir. Ce portrait de femme commence sur un quiproquo. "C'est l'histoire d'une femme qui rencontre un jeune homme, qui la prend pour une prostituée (...) elle, elle est persuadée qu'il l'a prise pour une mère", expliquent Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit. Lui a besoin de tout, il n'a pas eu de parents. Alors, elle se met en tête de l'adopter. Jeanne n'a pas d'enfant, elle a un mari. Et l'on rit beaucoup malgré ces vies abîmées, comme celle de Jeanne. "Même si le texte est son histoire, il y a plein de moments où elle parle au nom de la femme qu'elle aime, au nom de toutes les femmes, et de tout ce qu'on peut vivre ou subir dans la vie. Je me sens responsable de parler au nom des femmes", rapporte Vanessa Paradis. Dans le public, beaucoup suivent Vanessa Paradis depuis son adolescence. "L'histoire est vraiment très émouvante. Je ne m'attendais pas à ça, j'étais surprise et émue", confie une spectatrice. Un texte magnifique écrit pour Vanessa Paradis par Samuel Benchetrit, son époux dans la vie comme sur la scène. C'est son premier rôle au théâtre après 40 ans de carrière. TF1 | Reportage G. Bellec, J.Y. Mey, T. Gippet