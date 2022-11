Vanessa retrouvée morte : un suspect passe aux aveux

On a retrouvé le corps de Vanessa peu avant minuit. Toute la soirée, les gendarmes ont enquêté jusqu’à découvrir une maison inhabitée sur les indications du suspect. “On ne pense pas que cela puisse arriver dans notre petite commune. C’est de la petite délinquance, c’est des cambriolages, c’est des trafics, mais tuer une gamine de quatorze ans, cela ne doit arriver nulle part, mais on ne pensait pas que cela puisse arriver ici”, explique une habitante. Aux alentours de midi, ce vendredi, la jeune fille quitte l’établissement pour rejoindre son domicile. Mais sa famille, ne la voyant pas revenir, lance l’alerte. En quelques heures, les gendarmes retrouvent un véhicule suspect, grâce à des caméras de protection. L’homme est arrêté dans la soirée et avoue le meurtre de la jeune fille. Les causes de la mort restent inconnues à ce stade de l’enquête. Le suspect a déjà été condamné pour des faits d'agression sexuelle quand il était mineur. Les investigations vont encore durer plusieurs semaines pour tenter de comprendre les motivations du suspect. TF1 | Reportage C. Gerbelot, D. Bertaud