Var : des galettes de mazout ont envahi les plages

Ce sont probablement des dizaines de milliers de galettes de pétrole qui vont s'échouer sur les plages du Var, dans le sud-est du pays. Une pollution dont les coupables sont les deux bateaux qui se sont encastrés l'un dans l'autre au large de la Corse le 7 octobre 2018. Sur place, les bénévoles ont déjà commencé le nettoyage, mais les communes comptent bien porter plainte. De plus, la situation handicape énormément le séjour des vacanciers.