Var : la justice libère 123 migrants de l'Ocean Viking

l y a une semaine, c'est en zone militaire que le navire "Ocean Viking" était arrivé à Toulon dans le Var. Le ministère de l'Intérieur avait même transformé un centre de vacances en zone d'attente internationale. Ce vendredi après-midi encore, des dizaines de migrants quittent la presqu'île de Giens pour une destination inconnue. Mais ce geste humanitaire vire à l'imbroglio juridique. Sur les 189 majeurs à bord de l'"Ocean Viking", 66 avis favorables à l'entrée sur le territoire français ont été émis et 123 avis défavorables. Pour ces derniers, l'Etat demandait un maintien en zone d'attente et un renvoi dans leurs pays d'origine. Mais pour 108 migrants, les juges ont décidé de les remettre en liberté, faute de temps et de moyens. Me Aurélia Keravec, avocate commise d'office sur zones d'attente, dénonce le manque d'anticipation de la part des autorités responsables. Quant aux 44 mineurs présents à bord de ce bateau humanitaire, 26 d'entre eux ont pris la fuite de l'hôtel où ils avaient été placés. TF1 | Reportage H. Dreyfus, P. Dumortier