Var : une lutte éclair contre un feu naissant

Le feu qui a frappé la commune de Mazaugues a beau ne plus se propager, mais le travail des pompiers est loin d’être terminé ce dimanche 31 juillet soir. Ils traquent chaque fumerolle, chaque braise, et les arrosent aussitôt. Il est 13h30 lorsque plusieurs départs de feu, probablement accidentels, se déclarent le long de la route départementale du massif de la Sainte-Baume. Très vite, les flammes se propagent sur près de 35 hectares à cause du vent et de la végétation sèche. Par chance, aucune habitation n’a dû être évacuée. Mais les flammes ont dangereusement approché la maison d’une habitante pendant qu’elle dormait. Pour venir à bout des flammes, près de 40 largages d’eau ont été effectués par des hélicoptères. Et au sol, une centaine de pompiers ont été mobilisés, aidés par quelques habitants volontaires de la commune. Dans le Var, la totalité des massifs forestiers sont classés en risque sévère incendie depuis plusieurs jours. Demain encore, leur accès sera fortement déconseillé au public. TF1 | Reportage M. Desmoulins, C. Sebire, G. Vuitton