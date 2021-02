Variant anglais : où en est la situation dans le pays ?

Les variants du Covid-19 progressent dans l'Hexagone. D'après les derniers chiffres, 36% des contaminations sur le territoire sont dues aux variants britanniques. Mais toutes les régions ne sont pas touchées de la même manière. Dans les Alpes-Maritimes, ce dernier est présent à 40%. La proportion monte à plus de 50% dans certains départements du Nord de Bretagne ou de la Loire. Quant aux variants sud-africains et brésiliens, on en sait encore peu sur eux. Mais ils seraient responsables de 5% des contaminations dans le pays. En Moselle, ce chiffre monterait à 30%. Les variants inquiètent, car ils rendraient les malades contagieux plus longtemps. C'est pourquoi la période d'isolement des personnes positives est passée de sept à dix jours. Pour Anne-Claude Crémieux, professeure en infectiologie, le variant sud-africain est dangereux, car les craintes s'exercent sur l'efficacité vaccinale. Selon certaines projections, les différents variants pourraient prendre le pas sur la souche principale dans les prochaines semaines.