Variant détecté à Bordeaux : doit-on s'en inquiéter ?

A priori, on ne devrait pas s'inquiéter. Il s'agit en effet d'un variant connu qui avait émergé en Grande-Bretagne il y a plusieurs mois. Et depuis, il ne s'est jamais répandu durablement. C'est vrai qu'en mars-avril, on avait bien identifié quelques cas, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Grand Est et en Île-de-France. Mais c'étaient des cas isolés. Le cluster de Bordeaux (Gironde) est aussi un cas isolé. C'est juste le nombre de personnes contaminées qui fait un peu la différence. Rappelons que dans l'Hexagone, il y a une quinzaine de variants que l'on surveille de près, dont le britannique classique, le sud-africain, le brésilien, l'indien et celui qui vient d'être détecté à Bacalan. L'idée c'est d'éviter à ce que ces derniers ne circulent trop, car ils ont tous des mutations qui peuvent les rendre plus transmissibles et les vaccins perdront un peu de leur efficacité. Toutefois, l'OMS est rassurante. Globalement pour elle, les vaccins fonctionneraient contre ces variants.