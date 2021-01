Variant du virus : le chaos au Brésil

C'est une région qui a connu des journées et des semaines d'enterrement collectif et qui recense plus de 2 000 morts depuis le début de l'année. C'est aujourd'hui une région du Brésil où tout manque. La population doit se débrouiller seul pour trouver de l'oxygène pour leurs proches à l'hôpital ou à domicile. Le pays est à 100% d'occupation et les jours qui viennent n'augurent rien de bon. Certes, l'armée a livré l'équivalent de 18 tonnes d'oxygène à Manaus, mais qui sont d'ores et déjà insuffisants selon les spécialistes. Les Brésiliens quant à eux font comme si de rien n'était. Les plages de Rio sont bondées, pas de masque ni de distanciation sociale. On teste, mais les vaccins se font attendre et l'Inde n'a pas encore envoyé une première commande de deux millions de doses. Le vaccin chinois n'a pas encore été homologué. Comme tout ce désordre ne suffisait pas, une mutation locale du virus inquiète dans ce pays qui n'a pas confiné un seul instant. Partout dans le pays, les morgues des hôpitaux deviennent trop petites et les cimetières s'agrandissent sans fin. Plus de 200 000 Brésiliens sont morts du Covid-19 depuis le début de la crise.