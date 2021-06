Variant indien : quel stratège pour le contenir ?

Tester, alerter, protéger... Pour contenir un foyer épidémiologique naissant dans ce quartier strasbourgeois. Des cas de variant indien, détectés dans une école d'art. Désormais, l'objectif est d'éviter à tout prix que ce variant anglais, appelé Delta, ne se propage et il faut faire vite, selon l'épidémiologiste Arnaud Fontanet. Il s'agit en effet d'une inquiétude. Au Royaume-Uni, le variant indien est à l'origine d'une reprise de l'épidémie. D'ailleurs ces derniers jours, les Britanniques ont enregistré plus de cas qu'en France. A Londres, ce variant est devenu majoritaire. On sait que les vaccins permettent d'éviter des formes graves. D'ailleurs au Royaume-Uni, 43% de la population totale est vaccinée, contre 22% en France.