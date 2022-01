Variant Omicron : ce qui va changer dans votre quotidien dès lundi

Fini les vacances, lundi, c'est la reprise du travail ! Mais certains d'entre vous resteront sûrement à la maison. Le télétravail devient obligatoire au moins trois jours par semaine. Il est même conseillé aux salariés qui le peuvent d'aller jusqu'à quatre. Côté loisirs aussi, du changement vous attend pour au moins trois semaines. Dans les bars et les cafés, interdiction de consommer debout. Il sera également interdit de manger au cinéma, au théâtre ou encore dans les transports. Les jauges feront leur retour dans votre quotidien. Les rassemblements seront limités à 5 000 personnes à l'extérieur. A l'intérieur, pas plus de 2 000 personnes autorisées et il faudra rester assis. Le port du masque, lui aussi, évolue. Dès ce lundi, il concernera tous les Français dès l'âge de six ans. Ils devront les garder à l'extérieur, mais également au cinéma, dans les magasins ou dans les transports. La rentrée scolaire est maintenue pour les enfants, avec une contrainte : en cas d'absence d'un professeur, les élèves ne pourront plus être répartis dans d'autres classes. TF1 | Reportage L. Kebdani, F. Maillard