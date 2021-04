Variants : une quarantaine obligatoire pour les passagers venant des pays à risques

Disparus des tableaux depuis mardi, les vols en provenance du Brésil réapparaîtront dès samedi. Mais cela se fera avec des conditions drastiques pour leurs voyageurs et ceux de quatre autres destinations. En effet, le renforcement des mesures concernera le Brésil et la Guyane déjà en alerte, mais il s'étendra aussi à l'Argentine, au Chili, et en Afrique du Sud touchés par une forte présence de variants. À leur atterrissage dans l'Hexagone, les passagers devront respecter une quarantaine obligatoire de dix jours. Cela signifie que vous devrez, à l'embarquement et à l'arrivée, renseigner le lieu d'isolement de votre choix : domicile ou hôtel. Cette quarantaine sera consignée dans un arrêté préfectoral pour chaque voyageur, accompagné de restrictions strictes d'horaire de sortie. La quarantaine sera également contrôlée. Pour la première fois, policiers et gendarmes pourront venir vérifier de façon aléatoire sur votre lieu d'isolement si vous y êtes bien présent. En cas d'absence, vous allez devoir vous acquitter d'une amende, dont le montant n'est pas encore fixé. Par ailleurs, des contrôles sanitaires sont renforcés aux aéroports. Un test antigénique sera effectué systématiquement à l'arrivée dans l'Hexagone.